Gil Vicente não desarma

Héctor Hernández, aos 88 minutos, deu a vitória ao emblema de Barcelos, que já tinha marcado primeiro, aos 43, por Murilo, na conversão de uma grande penalidade, tendo permitido o empate ao conjunto de Moreira de Cónegos, aos 67, com um golo de Travassos.



O Gil Vicente, que conquistou o segundo triunfo seguido, conta 37 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, que recebe o Rio Ave, no domingo, e mais sete do que adversário de hoje, que ficou reduzido a 10 aos 39 minutos, por expulsão de Álvaro, no lance do penálti, e perdeu pela segunda jornada consecutiva.

