Golo de Gül a acabar garante empate do FC Porto no terreno do Viktoria Plzen

Em encontro da sétima ronda da fase de liga, o conjunto checo adiantou-se no marcador logo ao sexto minuto, por intermédio de Lukás Cerv, mas jogou em inferioridade numérica desde os 45+4 por expulsão direta de Matej Vydra, num lance em que cometeu uma grande penalidade desperdiçada por Samu.



Com este resultado, o FC Porto ocupa, provisoriamente, a sétima posição, lugar de apuramento direto para os 'oitavos' da Liga Europa, com 14 pontos, enquanto o Viktoria Plzen é 16.º, com 11, e continua sem perder na prova europeia.



Durante todo o primeiro tempo, os 'dragões' demonstraram grandes dificuldades em lidar com a maior agressividade e capacidade de pressão dos checos, que assumiram a abertura do marcador de forma madrugadora.



Ao sexto minuto, os anfitriões recuperaram a bola em zona adiantada, na sequência de um alívio de Diogo Costa, e Lukás Cerv, num remate forte a uma distância considerável da baliza, surpreendeu o guardião portista para fazer o 1-0.



Galvanizado pelo seu público, o Viktoria Plzen foi somando várias tentativas perigosas, maioritariamente a partir de fora da área, como foram os disparos de Christopher Kabongo, aos 13 minutos, e Amar Memic, aos 24, ambos com trajetória próxima à baliza 'azul e branca'.



Apesar da escassez ofensiva, o conjunto português teve uma oportunidade flagrante para igualar o encontro, quando se jogava o 18.º minuto, num lance em que Borja Sainz surgiu isolado diante do guarda-redes adversário, mas foi perdulário na finalização.



Já em cima do intervalo, ao minuto 45, na sequência de um pontapé de canto, o FC Porto conquistou uma grande penalidade, depois de Jakub Kiwior ter cabeceado o esférico e Matej Vydra, em cima da linha de golo, ter evitado o tento portista com braço na bola.



Após consulta do videoárbitro, o avançado checo viu o cartão vermelho direto e Samu foi chamado à conversão do castigo máximo, mas, à semelhança do que havia acontecido no encontro frente ao Vitória de Guimarães (vitória por 1-0), no passado domingo, falhou o alvo.



No segundo tempo, com menos um elemento em campo, os checos procuraram fechar-se no seu terço defensivo, oferecendo iniciativa de jogo ao FC Porto, que não conseguiu criar oportunidades de forma fluida perante um bloco contrário bastante coeso.



Fora alguns remates exteriores, o FC Porto apenas conseguiu verdadeiramente criar perigo com a entrada de Deniz Gül, aos 71 minutos, que deu aos 'dragões' uma maior presença na área, em complementaridade com Samu.



Aos 80 minutos, o internacional turco desferiu um remate de primeira para uma apertada intervenção de Florian Wiegele com o pé, na melhor oportunidade dos portistas em superioridade numérica até então.



O inconformado Gül acabaria mesmo por evitar males maiores para o FC Porto, ao conseguir o golo do empate ao minuto 90, a cruzamento de Jakub Kiwior, numa situação em que o avançado conseguiu rodar sobre o defesa e atirar para o fundo das redes, conseguindo assim o 1-1 final.



Para o FC Porto, na Liga Europa, segue-se a receção ao Rangers, em 29 de janeiro, da oitava e última jornada da fase de liga, na qual os portistas tentarão garantir o acesso direto aos oitavos de final.



c/Lusa







