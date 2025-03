Gyökeres bisa na vitória 3-1 sobre Casa Pia

O Sporting voltou domingo a isolar-se, à condição, na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na visita ao Casa Pia por 3-1, em jogo da 25.ª jornada. Gonçalo Inácio, aos 12 minutos, e Viktor Gyökeres (35 e 77, este de grande penalidade), que somou o segundo ‘bis’ consecutivo e chegou aos 27 golos no campeonato, assinaram os tentos dos ‘leões’, sendo que, pelo meio, o Casa Pia beneficiou de um autogolo de Ricardo Esgaio (45). Após o triunfo em Rio Maior, os campeões nacionais somam 59 pontos, mais três do que o segundo classificado, o Benfica, que no sábado venceu o Nacional (3-0), mas que tem menos um jogo, relativo à 24.ª jornada, que vai disputar em 28 de março.