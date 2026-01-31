I Liga. Alverca - Estrela

Alverca





O treinador do Alverca, Custódio Castro, admitiu esperar um jogo difícil na receção ao Estrela da Amadora, para a 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, mas deseja regressar aos triunfos para o campeonato.



Alverca e Estrela da Amadora sofreram derrotas expressivas na última jornada da I Liga de futebol: os ribatejanos em Braga (5-0) e os 'estrelistas' diante do Benfica, no Estádio da Luz (4-0).



“Espero um Estrela diferente do jogo da primeira volta, uma equipa que mudou com a chegada do João Nuno. É uma equipa difícil, muito combativa, que sofreu algumas alterações na equipa neste mercado, mas esperamos conseguir os três pontos”, adiantou Custódio Castro em conferência de imprensa.



O treinador considerou, por outro lado, que o crescimento da formação ribatejana não tem sido regular, mas espera regressar às boas exibições.











Estrela





O treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, espera um jogo “difícil” e “uma grande resposta” da sua equipa perante um Alverca “forte”, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol.



“O Alverca é uma equipa organizada, muito vertical, que tem jogadores rápidos na frente, também com muita juventude e, portanto, vai ser um jogo difícil para as duas equipas. Acho que o Estrela vai dar uma grande resposta e esperamos um Alverca também forte”, projetou, em conferência de imprensa realizada no Estádio José Gomes, na Amadora.



Na antevisão à partida frente ao Alverca, o treinador dos ‘tricolores’ considerou determinante “dar resposta” face às duas derrotas registadas nas duas jornadas anteriores, frente ao Estoril Praia (5-0) e Benfica (4-0).













