I Liga: AVS despede-se de casa com vitória sobre FC Porto

Num encontro da penúltima jornada entre vencedor e lanterna-vermelha do campeonato, foi o AVS que se adiantou na partida, através de Roni Moura, aos 23 minutos. Deniz Gül igualou o encontro, aos 53, antes de Roni Moura voltar a colocar a equipa da casa em vantagem, aos 58. Aos 80, Aderllan Santos sentenciou a vitória avense.



No primeiro jogo enquanto campeão nacional, o FC Porto entrou dominante na partida, como era de esperar. Logo ao quarto minuto de jogo, Borja Sainz esteve perto de inaugurar o marcador, após cruzamento de Pepê, mas o remate saiu muito por cima.



Porém, apesar do controlo 'azul e branco', acabou por ser o AVS a abrir a contagem, por parte de Roni Moura. A bola sobrou para o médio brasileiro na sequência um ressalto após um pontapé de canto e, com um remate à entrada da área, bateu Cláudio Ramos.



O golo não abalou a confiança dos 'dragões', que continuaram a carregar a defensiva avense e, aos 36, apenas um corte crucial de Devenish impediu Fofana de empatar a partida.



Já na segunda metade, Prpic desbloqueou a defesa adversária com um belo passe a rasgar e Sainz serviu Deniz Gül, que só teve de empurrar de cabeça para restabelecer a igualdade no encontro.



Apesar de já ter a despromoção confirmada, a formação da Vila das Aves mostrou-se determinada a dar continuidade à série de quatro jogos sem perder e, cinco minutos depois, Roni Moura apontou um dos melhores golos do campeonato.



O médio, de 27 anos, recebeu a bola ainda muito longe da baliza do FC Porto e soltou uma autêntica 'bomba', que só parou no fundo das redes adversárias.



Já com Froholdt e William Gomes em campo, a equipa de Farioli começou a sufocar o AVS e, instantes a seguir ao golo, Gul e Alberto Costa viram Adriel negar-lhes o golo.



A 10 minutos do final do tempo regulamentar, a surpresa aumentou ainda mais, quando Aderllan Santos aproveitou uma saída infeliz de Cláudio Ramos para cabecear e aumentar a vantagem do último classificado da I Liga.



O FC Porto continuou ao ataque para tentar evitar o choque, mas não teve sucesso e não foi capaz de impedir o segundo desaire neste campeonato.

(Com Lusa)