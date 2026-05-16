I Liga. Casa Pia - Rio Ave FC

Casa Pia





O treinador do Casa Pia, Álvaro Pacheco, advertiu que a equipa não pode “perder energias” com outros jogos, apontando à vitória frente ao Rio Ave em partida da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol.

Mesmo com a ‘calculadora na mão’, Álvaro Pacheco reforçou que o foco do Casa Pia está em “conquistar os três pontos”.





Rio Ave





O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, prometeu um Rio Ave com “agressividade e paixão” no embate com o Casa Pia deste sábado, da jornada 34 da I Liga portuguesa de futebol, de formar a “terminar bem a temporada”.



Na antevisão ao encontro com os lisboetas, o técnico grego destacou a intensidade competitiva do adversário, que ainda luta pela permanência, sublinhando que o Rio Ave terá de responder “com a mesma paixão e agressividade”.



“Sabemos que o Casa Pia está a lutar pela permanência, por isso esperamos um jogo com muita paixão e agressividade da parte deles. Mas nós também temos de responder da mesma forma”, afirmou.



Pacheco anteviu um jogo “intenso e com golos” frente a um Rio Ave que acredita que vá discutir o jogo, pois “joga sem pressão” e “pretende acabar a época com uma vitória”.O Casa Pia entra na derradeira jornada da I Liga em lugar de 'play-off', com ‘olho’ na manutenção direta, dependendo, para isso, dos resultados do Estrela da Amadora, que visita o Sporting de Braga, e do Nacional, que recebe o Vitória de Guimarães, podendo, também, acabar diretamente despromovido, tendo o Tondela, que vai a Arouca, ‘à espreita’.