O Nacional, 14.° classificado, com 31 pontos, recebe no sábado o Vitória de Guimarães, oitavo, com 42, a partir das 18:00, no Estádio da Madeira, sob arbitragem Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.
Direto
Desporto
I Liga. CD Nacional - Vitória SC
RTP
CD Nacional
O treinador do Nacional, Tiago Margarido, pediu o apoio dos adeptos para a receção ao Vitória de Guimarães, para 'selar' a permanência na I Liga de futebol, em antevisão ao jogo da 34.ª e última jornada.
"Os adeptos têm perfeita noção de que se trabalharmos em conjunto, vamos estar mais próximos daquilo que é o grande objetivo da época [permanência]. Como tal, o meu repto é sempre esse, que venham ao jogo e que trabalhemos em conjunto", referiu o técnico, em antevisão à partida de sábado, no Estádio da Madeira, no Funchal.
Os 'alvinegros' têm ainda vantagem no confronto direto com as três equipas que surgem imediatamente atrás na classificação, bastando uma vitória ou um empate para garantir automaticamente a permanência.
Vitória SC
O treinador Gil Lameiras afirmou que os seus jogadores devem estar à altura da “exigência” de representar o Vitória de Guimarães, na visita ao Nacional, para a 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol.
Oitava classificada, com 42 pontos, a equipa vimaranense tem apenas a hipótese de ultrapassar o vizinho Moreirense, sétimo, na última ronda da competição, mas o técnico, de 32 anos, afirmou que os seus pupilos têm de se apresentar no Estádio da Madeira, no Funchal, para realizar uma boa exibição e tentar ganhar.
Oitava classificada, com 42 pontos, a equipa vimaranense tem apenas a hipótese de ultrapassar o vizinho Moreirense, sétimo, na última ronda da competição, mas o técnico, de 32 anos, afirmou que os seus pupilos têm de se apresentar no Estádio da Madeira, no Funchal, para realizar uma boa exibição e tentar ganhar.