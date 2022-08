I Liga em Direto. Casa Pia - SL Benfica

O Casa Pia recebe este sábado, em Leiria, o Benfica pelas 18:00 horas e em casa emprestada, devido às obras de melhoramento do seu estádio, Pina Manique, e ainda os trabalhos de substituição do relvado do Estádio Nacional, o que o impossibilita de receber o Benfica num dos campos nos quais jogará esta época como visitado.

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, prometeu um Casa Pia a “tentar manter o seu ADN” na receção ao Benfica, na segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Depois de deixar as condolências pelo falecimento de Fernando Chalana, ex-futebolista do Benfica que morreu na quarta-feira, Filipe Martins deu conta de que a sua equipa estará preparada para o exigente teste com o qual se deparará.





“Temos uma estratégia muito bem definida e uma identidade que queremos ao máximo não perder, e se a perdermos será por mérito do nosso adversário, não por estratégia nossa. Queremos manter as nossas linhas de pressão na mesma zona em que habitualmente as fazemos,” prometeu o técnico dos ‘gansos’.





Já o Benfica procura somar a segunda vitória no campeonato.