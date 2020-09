I Liga em Direto. CD Nacional - Boavista

O Nacional recebe este sábado o Boavista, na primeira jornada do novo campeonato nacional de Futebol, a partir das 16:00, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Jogos que tem de respeitar as normas da DGs e todo o grupo de trabalho liderado por Luís Freire foi sujeito a testes de despistagem à covid-19, não revelando qualquer caso positivo.

Também o Boavista de visita à Madeira apresenta-se com uma lista de 18 futebolistas, entre eles 13 reforços.

O jogo vai ser arbitrado por António Nobre, da associação de Leiria.