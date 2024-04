I Liga em direto. Estoril Praia - SC Braga

O SC Braga pode, em caso de vitória frente ao Estoril, ocupar esta noite o terceiro lugar, com o FC Porto, na tabela classificativa da I Liga de futebol, depois de o empate esta tarde dos 'azuis e brancos' frente ao Famalicão. Um jogo que se vai disputar este sábado, às 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

O treinador Vasco Seabra manifestou o desejo dos "canarinhos" terem "consistência” de forma a materializar em triunfo uma boa exibição perante o Sporting de Braga, na 29.ª jornada da I Liga de futebol.



Depois de ter estado a vencer os bracarenses nos dois confrontos entre os dois conjuntos já realizados na presente temporada com golos nos períodos iniciais, tendo em Braga, pela primeira volta da Liga, sofrido uma reviravolta, e na final da Taça da Liga concedido a igualdade e depois perdido a disputa por grandes penalidades, os ‘canarinhos’ pretendem, desta feita na Amoreira, derrotar o adversário.



“Falta dar-lhe consistência. Vamos ter um adversário muito difícil, com excelentes intervenientes, e também vamos querer dar essa sequência. Fizemos, de facto, duas entradas muito boas [nas duas partidas anteriores frente ao SC Braga] e o jogo da final da Taça da Liga foi já de uma consistência bastante grande, mas também tivemos um maior período a defender porque também tínhamos estado a vencer e a verdade é que queremos que, naturalmente, o jogo seja mais dividido”, desejou, em conferência de imprensa.





O emblema da Linha de Cascais não sofreu golos nas últimas três partidas, frente a Portimonense e FC Porto (vitórias por 1-0) e Casa Pia (0-0), mas Vasco Seabra não atribui diretamente esse facto à mudança operada na baliza, tendo feito regressar Marcelo Carné para esses três encontros.





Já do lado do Sporting de Braga, a equipa tem que apresentar outra atitude e mentalidade para mostrar que quer chegar ao terceiro lugar da I Liga de futebol, defende o seu treinador, Rui Duarte.



Os bracarenses perderam na jornada anterior com o Arouca, por 3-0, em casa, na estreia de Rui Duarte como treinador interino após a saída de Artur Jorge para o Botafogo, desaire que interrompeu uma série de seis jornadas consecutivas quase 100 por cento vitoriosa dos minhotos (cinco vitórias e um empate).



“Temos que fazer muito mais do que fizemos nesse jogo, sobretudo na primeira parte. Temos que mostrar outra atitude, outra mentalidade, e que queremos realmente chegar ao terceiro lugar. Mostrar outra forma de estar para lutar por algo”, frisou na conferência de imprensa de antevisão da deslocação ao terreno do Estoril Praia, sábado, na 29.ª jornada da I Liga.



Rui Duarte considerou que equipa técnica percebeu o que não correu bem nessa partida, assim como “algum tipo de problemas que estavam no grupo” que foram “enfrentados de frente”.



O treinador recusou a ideia de haver problemas no balneário, mas frisou que se o Sporting de Braga quer lutar por “algo mais, tem que ter valores muito fortes como equipa” e deu o exemplo do Arouca, orientado por Daniel Sousa, futuro técnico dos bracarenses.