I Liga em direto. Rio Ave FC - Moreirense FC

O Rio Ave, 16.º classificado, com cinco pontos, recebe este domingo o Moreirense, nono, com sete, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.

O treinador Luís Freire desvalorizou o 16.º lugar do Rio Ave na I Liga de futebol, lembrando que uma vitória no duelo de domingo, frente ao Moreirense, da sétima jornada, permitirá dar “um salto na tabela”.



“A classificação só vai importar à 34ª jornada [a última]. Agora é só uma fotografia, mas a época é um filme com início, meio e fim. Se ganharmos este jogo, saltamos para meio da tabela, se perdemos temos mais 27 jogos pela frente”, analisou o técnico dos vila-condenses, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os minhotos.





A equipa da foz do Ave não vence há cinco jornadas consecutivas (três derrotas e dois empates) e Luís Freire considera que o espelho disso na tabela classificativa pode ser visto "agora, pela perspetiva do copo meio vazio, mas amanhã [domingo] pela perspetiva do copo meio cheio”.





Já o treinador do Moreirense admitiu que a vitória frente ao Farense o deixou “tranquilo” para encarar a visita ao Rio Ave, na I Liga de futebol, salientando que a equipa mostrou-se capaz de “manter o nível exibicional”.



Rui Borges destacou a boa resposta da formação de Moreira de Cónegos após a derrota em Alvalade, por 3-0, frente ao Farense (1-0), na ronda anterior, e garantiu que esse jogo lhe trouxe a serenidade necessária para encarar o que está para vir.



“Depois do Sporting, o Moreirense deu uma boa resposta. Estava na expectativa de manter o nosso nível exibicional tendo feito bons jogos, se conseguiríamos fazer o mesmo nível exibicional com as equipas do nosso campeonato, entre aspas. Penso que sim. Deixou-me muito tranquilo”, salientou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Rio Ave, da sétima jornada.



Para o encontro de domingo com a formação de Vila do Conde, Rui Borges revelou-se consciente das dificuldades mas, ainda assim, admitiu que a sua equipa está preparada.





RTP c/ Lusa