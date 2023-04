I Liga em direto. SL Benfica - Estoril Praia

O Benfica recebe o Estoril Praia no domingo, em encontro da 29.ª jornada da I Liga de futebol com início marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Rui Costa (AF Porto).

O treinador Roger Schmidt assumiu a responsabilidade total pela quebra de rendimento do Benfica, mas reiterou que a pausa para os jogos das seleções nacionais de futebol foi mais prejudicial do que as folgas concedidas aos jogadores.



“A minha responsabilidade é 100%. Sou o treinador, sou o responsável por tudo”, admitiu o técnico dos ‘encarnados’, em conferência de imprensa, no Seixal.





Mas, sem se deter, Schmidt reforçou que “é crucial dar dias de folga aos jogadores neste tipo de calendário” competitivo, com “mais jogos, mais intensos, com intervalos mais curtos” e frisou que a pergunta que lhe fizeram anteriormente não tinha sido sobre a sua responsabilidade, mas sim sobre “a pausa e os dias de folga”.





Antes, o técnico recusou fazer um balanço da época antes do fim e reconheceu a importância de vencer o Estoril Praia, no sábado, porque o Benfica já não ganha “há quatro jogos”, mas elogiou o desempenho dos seus jogadores.



“Até agora estão a fazer um trabalho excelente, uma época fantástica. Mas temos de ir até ao fim, mostrar que somos capazes de ter foco, mentalidade e concentração para ganhar os últimos jogos e sermos campeões. Se o fizermos, foi uma época incrível”, comentou Schmidt.



Nesse sentido, advertiu que o Benfica tem de ser “muito organizado para evitar os momentos de transição” do Estoril Praia, uma equipa que “ainda acredita” que pode manter-se na I Liga, mas lembrou que os ‘encarnados’ também têm as suas metas.





Do ladodo Estoril Praia, Ricardo Soares, o treinador tem esperanças em pontuar ante o Benfica, no encontro da 29.ª jornada da I Liga de futebol, garantindo uma equipa melhor e mais preparada para desafiar os 'encarnados'.



"Os jogadores estão muito melhores, quer a entender o processo de jogo, as nossas ideias, quer nas tarefas e a poder desempenhá-las com mais eficácia. A equipa está claramente mais preparada, mas também é factual que não o tem traduzido em pontos”, reconheceu o treinador, na conferência de antevisão ao encontro.



Na véspera de visitar o líder Benfica, o Estoril Praia procura manter ou até alargar a vantagem para os últimos classificados da I Liga com um resultado positivo no domingo, apesar de se encontrar numa sequência de duas derrotas consecutivas.



Mesmo com os ‘canarinhos’ a atravessarem um momento delicado, Ricardo Soares assume como objetivo “obter a conquista de pontos” em pleno Estádio da Luz, mesmo estando ciente da tarefa complicada que aguarda os seus comandados.



“Temos confiança no processo e nos jogadores e, portanto, vamos com confiança para obter um bom resultado, que é a conquista de pontos”, assinalou Ricardo Soares, que ainda estabeleceu as diferenças entre as duas equipas.



Pese a distância pontual e classificativa entre o Benfica, primeiro colocado da I Liga, com 71 pontos, e o Estoril Praia, 15.º da tabela e logo acima do lugar que obriga à disputa de um play-off de manutenção, com 25 pontos, o técnico estorilista não desiste das suas possibilidades de terminar o jogo com um ou até três pontos somados.