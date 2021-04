I Liga em Direto. SL Benfica - Gil Vicente FC

O Sport Lisboa e Benfica, terceiro com 57 pontos recebe o Gil Vicente, 10.º classificado, com 28 pontos. Um jogo que se realiza este sábado a partir das 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O Benfica, que venceu os últimos seis jogos e não sofre golos há sete, recebe hoje o Gil Vicente na procura de saltar, provisoriamente, para o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol.



A formação ‘encarnada’, terceira colocada, totaliza 57 pontos, contra 60 dos ‘dragões’.



O ‘onze’ de Jorge Jesus conta 23 pontos na segunda volta, em 27 possíveis – empates em Moreira de Cónegos e Faro -, e o guarda-redes Helton Leite vai em 680 minutos sem sofrer golos, desde o minuto 40 da ronda 19.





Por seu lado, o Gil Vicente, que é 10.º colocado, com 28 pontos, vem de um desaire caseiro com o Moreirense (1-2), que se seguiu a três triunfos consecutivos, dois deles fora, com o Vitória de Guimarães (4-2) e o Rio Ave (2-0).





Do ponto de vista do adversário o treinador do Gil Vicente considera que o Benfica atravessa a sua melhor fase, mas frisou a ambição de trazer pontos do Estádio da Luz, no sábado, na 27.ª jornada da I Liga de futebol.



"Espero um jogo difícil, diante de uma equipa que dispensa apresentações e que, provavelmente, está no seu melhor. Mas nós também estamos no nosso melhor e vamos ao Estádio da Luz claramente com a intenção de conquistar alguma coisa, fazer um bom jogo e trazer pontos de lá", disse Ricardo Soares na conferência de imprensa de antevisão.



A derrota caseira da última jornada (2-1 com o Moreirense) pôs fim a um ciclo de três vitórias consecutivas dos minhotos, mas Ricardo Soares considerou que foi um jogo que "não traduziu" a evolução da equipa nas partidas anteriores.