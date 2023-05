I Liga em direto. Sta. Clara - Portimonense

O Santa Clara, 18.º e último classificado, com 19 pontos, recebe este sábado o Portimonense, 13.º, com 34, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa) no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O treinador do Santa Clara, Danildo Accioly, afirmou na coferência de imprensa de anrtevisão ao jogo com o Portimonense, que pretende “presentear” os adeptos com uma vitória no último jogo em casa e prometeu uma equipa “agarrada” à “esperança” de permanecer na I Liga de futebol.



“Queremos presentear os jogadores e os adeptos com a vitória no nosso último jogo em casa esta época. Este é o nosso foco principal”, afirmou, na antevisão da receção ao Portimonense, a contar para a 33.ª e penúltima jornada do campeonato, no sábado.



Caso o Marítimo, que soma 23 pontos, vença hoje o Vizela, no arranque da ronda, ficará consumada a descida de divisão dos açorianos, que têm 19 e, assim, ficarão sem qualquer possibilidade matemática de alcançar a 16.ª posição, que dá acesso ao play-off.





Questionado sobre a possibilidade de o Santa Clara entrar em campo diante do Portimonense já relegado para a II Liga, Accioly prometeu um “brio profissional inabalável” no próximo encontro.







Na conferência de imprensa de antevisão da partida da 33.ª e penúltima jornada, Paulo Sérgio foi questionado sobre como se podem motivar jogadores quando o objetivo principal na competição já foi conquistado.



O facto de o Santa Clara poder começar o jogo já despromovido, caso o Marítimo vença hoje na receção ao Vizela, também não teve qualquer ponderação na preparação do encontro.



já o treinador do Portimonense, que já garantiu a manutenção na I Liga portuguesa de futebol, disse que os seus jogadores devem defender imagem, honra e dignidade na deslocação de sábado ao terreno do Santa Clara.