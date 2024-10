Sporting estreia-se com triunfo na Ronda Principal da "Champions" de futsal

O Sporting estreou-se hoje com um triunfo sobre os cazaques do Semey (6-4), no Grupo 4 da Ronda Principal da Liga dos Campeões de futsal, com Taynan, autor de um 'hat-trick', a estar em evidência.

Em Almaty, onde os 'leões' se sagraram campeões europeus pela primeira vez em 2018/19, Caio Torres causou surpresa quando inaugurou o marcador, logo aos quatro minutos, contudo, nos instantes finais do primeiro tempo, Tatinho (20), de penálti, repôs a igualdade.



No segundo tempo, o clube lisboeta disparou para uma confortável vantagem de dois golos, face aos remates certeiros de Taynan (23) e Pauleta (25), com Gabriel Candido (29) a encurtar distâncias.



Taynan voltaria a fazer o 'gosto ao pé', aos 30 e 36 minutos, antes de Pauleta (31), pelo meio, ter a oportunidade de bisar na partida, que não ter minou sem que Yesenamanov (37) e Dedezinho (39) marcassem para os anfitriões.



O próximo encontro da equipa comandada por Nuno Dias está marcado para quarta-feira, diante dos húngaros do Haladás, no mesmo dia em que o Sporting de Braga, inserido no Grupo 2, se estreia frente aos checos do SK Interobal Plzen, em Pristina, Kosovo.



Os três primeiros colocados dos quatro Grupos da fase principal qualificam-se para a Ronda de Elite, a disputar entre novembro e dezembro, que determinará os quatro apurados para a fase final a realizar em maio de 2025.