I Liga em direto. Vizela - Vitória SC

O Vizela, em 18.º lugar, com 13 pontos, recebe este domingo, às 15:30, o Vitória de Guimarães, quinto classificado, com 36 pontos, em jogo que será arbitrado por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador Rúben de la Barrera admitiu que o Vizela precisa de ser “consistente” para inverter os maus resultados e regressar às vitórias na I Liga de futebol já diante do Vitória de Guimarães, na 20.ª jornada.



“Temos de ter energia para este jogo e de demonstrar consistência. São requisitos indispensáveis para fazer pontos. Temos que conquistar três pontos para convencermo-nos de que somos uma boa equipa. Precisamos mesmo de uma vitória para confirmar isso. Com a energia dos nossos adeptos, vamos ser competitivos e ganhar este jogo”, disse o técnico, em conferência de imprensa de antevisão do dérbi minhoto.





O treinador da equipa vizelense constatou ainda a necessidade de os jogadores controlarem as emoções, tendo em conta o peso histórico que este encontro acarreta.





Do lado dos 'estudantes' o treinador Álvaro Pacheco afirmou que o Vitória de Guimarães deve jogar com “foco e agressividade” num “jogo especial” com o Vizela, equipa que treinou entre 2019 e 2022, na 20.ª jornada da I Liga de futebol.



Responsável por duas subidas consecutivas dos ‘azuis’, do Campeonato de Portugal para a I Liga, em 2019/20 e 2020/21, e pela manutenção da equipa vizelense na época 2021/22, antes de sair durante o exercício de 2022/23, o técnico admitiu que o facto de ser hoje treinador dos vimaranenses se “deve, em muito, à passagem pelo Vizela”, e frisou que os seus jogadores devem ter exigência consigo próprios no domingo.



“Temos de olhar para o jogo de forma muito exigente, de ter foco e agressividade. Queremos manter uma serenidade muito grande perante o jogo. Vai haver alturas do jogo em que vamos dominar, mas também vai haver alturas em que vamos ter de saber sofrer. Vai ser um jogo difícil, mas acredito na vitória”, realçou, na antevisão ao jogo marcado para as 15:30 de domingo, no Estádio do Futebol Clube de Vizela.



Na hora do regresso a uma ‘casa’ onde viveu “momentos fantásticos”, o treinador de 52 anos acrescentou que o quinto classificado da tabela está pronto para voltar aos golos, após a derrota por 1-0 no terreno do Gil Vicente, e para atingir os 39 pontos.





