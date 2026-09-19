I Liga. FC Alverca - Rio Ave

O Alverca, 12.º classificado da I Liga, com cinco pontos, recebe este sábado, pelas 18h00, no Complexo Desportivo do FC Alverca, o Rio Ave, 16.º, com quatro, em jogo da sétima jornada do campeonato, com arbitragem de Luís Filipe, da associação da Lisboa.

Alverca





O treinador Sérgio Ferreira assumiu o desejo de somar a segunda vitória ao comando do Alverca na I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Rio Ave, em jogo da sétima jornada, marcado para sábado, no Ribatejo.



O primeiro triunfo no campeonato, que aconteceu na última jornada, no reduto do Nacional (3-1), foi para o técnico dos ribatejanos um “prémio merecido”, mas Sérgio Ferreira quer voltar a ganhar na receção ao Rio Ave.



“Era algo que os jogadores já mereciam pela vontade e compromisso da equipa. Acima de tudo, veio dar coerência e algum prémio pela forma como temos encarado todos os jogos, mas esse jogo já é passado. Queremos somar os três pontos”, adiantou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os vila-condenses.



Sérgio Ferreira espera um jogo aberto no Ribatejo, devido ao estilo das equipas do treinador Sotiris Sylaidopoulos, e deixa um alerta à sua equipa para o ataque adversário.



“Conheço o treinador Sotiris dos tempos em que estive na Grécia, acompanhava o Olympiacos. Tem uma ideia de jogo bastante vincada e consegue dar boa resposta. Não podemos permitir que o jogo se descontrole, tendo em conta as referências avançadas do Rio Ave. É importante que a nossa equipa seja equilibrada”, reconheceu.







Rio Ave





O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, pediu maior maturidade à equipa para evitar erros recorrentes, já no jogo deste sábado, frente ao Alverca, da sétima jornada da I Liga de futebol.

“Analisámos os golos que sofremos e, muitas vezes, continuamos a cometer os mesmos erros. Há momentos em que podemos 'matar' uma jogada, outros em que podemos travar uma transição. É algo que queremos melhorar em todas as linhas e em todos os momentos do jogo”, afirmou o técnico dos vila-condenses.O Rio Ave sofreu 11 golos nos últimos três encontros do campeonato, três deles no empate 3-3 da última jornada, na receção ao Estrela da Amadora, partida em que esteve três vezes em desvantagem.Para Sotiris Silaidopoulos, a equipa precisa de “demonstrar maior maturidade dentro do jogo”, sobretudo na forma como controla as transições adversárias, sublinhando que a responsabilidade defensiva não se limita aos jogadores mais recuados.