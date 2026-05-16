I Liga. FC Porto - Santa Clara

Na 34.ª e última jornada da I Liga, o já campeão FC Porto, com 85 pontos, recebe o Santa Clara, 12.º classificado, com 36, a partir das 15:30, sob arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

FC Porto





O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, recusou retirar o foco da receção ao Santa Clara, da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, remetendo os festejos da conquista do título para segundo plano.



Vindo de uma derrota diante do 'lanterna vermelha' AFS (3-1), no primeiro jogo após garantir matematicamente o campeonato, o técnico italiano quer uma melhor resposta da equipa antes dos festejos nos Aliados, marcados para depois do encontro frente aos açorianos.





"Depois das 17h30 [final do jogo], será certamente um dia muito especial. Mas, para ser verdadeiramente especial, teremos de nos focar a partir das 15h30. O resultado da semana passada foi desapontante e a exibição não foi excelente. Foi boa o suficiente para ganhar o jogo, mas pequenos pormenores fazem uma grande diferença. É isso que teremos de ter em mente", afirmou Francesco Farioli , em conferência de imprensa, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.











Santa Clara





O treinador do Santa Clara garantiu que a equipa “não quer ir para a festa” do título do FC Porto e prometeu uma equipa com vontade de vencer a partida da última jornada da I Liga de futebol.

O treinador alertou que o FC Porto vai “querer dar uma reação ao último resultado negativo” diante o AVS (derrota por 3-1) e apelou aos jogadores para terem “personalidade” no próximo encontro.





RTP c/Lusa

Petit fez questão de “dar os parabéns” ao adversário pela conquista do título, considerando os ‘dragões’ como os “justos vencedores” por terem sido a “equipa mais regular”. Contudo garantiu que o Santa Clara “vai com o intuito de fazer um bom resultado”, apesar de já ter a manutenção assegurada.