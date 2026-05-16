Na 34.ª e última jornada da I Liga, o já campeão FC Porto, com 85 pontos, recebe o Santa Clara, 12.º classificado, com 36, a partir das 15:30, sob arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.
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Desporto
I Liga. FC Porto - Santa Clara
RTP
FC Porto
O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, recusou retirar o foco da receção ao Santa Clara, da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, remetendo os festejos da conquista do título para segundo plano.
Vindo de uma derrota diante do 'lanterna vermelha' AFS (3-1), no primeiro jogo após garantir matematicamente o campeonato, o técnico italiano quer uma melhor resposta da equipa antes dos festejos nos Aliados, marcados para depois do encontro frente aos açorianos.
Vindo de uma derrota diante do 'lanterna vermelha' AFS (3-1), no primeiro jogo após garantir matematicamente o campeonato, o técnico italiano quer uma melhor resposta da equipa antes dos festejos nos Aliados, marcados para depois do encontro frente aos açorianos.
"Depois das 17h30 [final do jogo], será certamente um dia muito especial. Mas, para ser verdadeiramente especial, teremos de nos focar a partir das 15h30. O resultado da semana passada foi desapontante e a exibição não foi excelente. Foi boa o suficiente para ganhar o jogo, mas pequenos pormenores fazem uma grande diferença. É isso que teremos de ter em mente", afirmou Francesco Farioli , em conferência de imprensa, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.
Santa Clara
O treinador do Santa Clara garantiu que a equipa “não quer ir para a festa” do título do FC Porto e prometeu uma equipa com vontade de vencer a partida da última jornada da I Liga de futebol.
Petit fez questão de “dar os parabéns” ao adversário pela conquista do título, considerando os ‘dragões’ como os “justos vencedores” por terem sido a “equipa mais regular”. Contudo garantiu que o Santa Clara “vai com o intuito de fazer um bom resultado”, apesar de já ter a manutenção assegurada.
O treinador alertou que o FC Porto vai “querer dar uma reação ao último resultado negativo” diante o AVS (derrota por 3-1) e apelou aos jogadores para terem “personalidade” no próximo encontro.
RTP c/Lusa