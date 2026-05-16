I Liga. Moreirense FC - AFS

O Moreirense, sétimo classificado da I Liga portuguesa, com 42 pontos, recebe o AFS, 18.ºe último, com 20, em partida agendada para este sábado, às 15h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, com arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.

Moreirense





O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, assumiu hoje o objetivo de terminar o campeonato no sétimo lugar, com um triunfo na receção ao AVS, a fechar uma edição “gratificante e positiva” da I Liga portuguesa de futebol.



Grato pela forma com o plantel o recebeu e acreditou na mensagem da equipa técnica na sua temporada de estreia no principal escalão do futebol luso, o treinador, de 37 anos, vincou a ambição de concluir a prova no sétimo lugar, bastando, para isso, obter o mesmo resultado que o vizinho Vitória de Guimarães, oitavo da tabela, que se desloca ao reduto do Nacional.



“Temos coisas a decidir. Há um lugar em aberto. Não é a mesma coisa ficarmos em sétimo ou em oitavo lugar. Seria interessante ficar à frente do Vitória numa época globalmente positiva. (…) Se não ficarmos em sétimo e ficarmos em oitavo, não será isso que fará desta época menos boa”, disse.









AFS





O treinador do Aves, João Henriques, assumiu a ambição de terminar a participação na I Liga portuguesa de futebol com uma boa imagem frente ao Moreirense, apesar da já confirmada descida de divisão da equipa avense.

Apesar da descida já consumada, o treinador garantiu que o AFS irá apresentar-se “com a equipa mais forte no momento”, reforçando que o objetivo passa por manter o nível exibicional evidenciado nas últimas jornadas da prova.





RTP c/Lusa

Na antevisão ao encontro da 34.ª e última jornada, marcado para sábado, o técnico considerou que o AVS terá pela frente “um jogo difícil”, diante de “uma equipa que fez um campeonato bastante regular”, destacando ainda a consistência competitiva do Moreirense ao longo da temporada.“Está a decidir se fica no sétimo ou oitavo lugar, o que demonstra que fez um campeonato equilibrado. Tem jogadores que se valorizaram, alguns saíram em janeiro, um bom treinador. É um jogo que antevejo que será bom”, afirmou João Henriques.