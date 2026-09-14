I Liga. Rio Ave - Estrela da Amadora

O Estrela da Amadora visita, esta segunda-feira, o terreno do Rio Ave, ainda sem nenhuma derrota no campeonato. Em caso de vitória, os 'tricolores' chegam aos 12 pontos e ascendem ao quinto lugar. A formação dos vilacondenses é 16.ª classificada, com quatro derrotas em cinco partidas.

O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, espera dificuldades perante um Estrela da Amadora que considera ser uma “equipa sólida, com muita mobilidade e boas dinâmicas”.



Após duas derrotas consecutivas, frente ao Sporting e ao Santa Clara, o técnico grego reconheceu que os últimos resultados obrigaram o grupo a refletir.



“Todos percebem que temos de dar um passo em frente, temos de fazer mais”, explicou na conferência de imprensa de antevisão à sexta jornada.



No Estádio dos Arcos, o Rio Ave defronta um Estrela da Amadora que tem protagonizado um bom início de temporada. O treinador dos ‘tricolores’ pretende dar seguimento aos bons resultados alcançados, mas deixa o alerta: "Não vai ser sempre assim".



“Queremos dar continuidade e, independentemente do que aconteça, a nossa ideia e processo tem de cá estar sempre”, frisou Pepa na antevisão à deslocação a Vila do Conde.



O Estrela mantém-se invicto após cinco jornadas disputadas, tendo já defrontado o Sporting (2-2) e o SC Braga (2-1).





A partida desta segunda-feira tem início às 18h45 e será arbitrada por Gustavo Correia, da associação do Porto.