Moreirense ganha nos instantes finais

O golo do avançado brasileiro surgiu já na reta final da partida, aos 87, permitindo ao Moreirense regressar aos triunfos após a derrota na última ronda em Alverca (2-1), enquanto o Santa Clara vai já no sexto jogo sem somar qualquer triunfo.



Com esta vitória, o Moreirense chegou aos 30 pontos, alcançando provisoriamente o Sporting de Braga no quinto lugar, enquanto os açorianos ocupam o 14.º posto, com 17, apenas mais dois do que o Casa Pia, que ocupa o 16.º lugar, de play-off de manutenção.

