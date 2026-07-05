Mundial 2026. México - Inglaterra

O México e Inglaterra enfrentam-se esta madrugada nos oitavos de final do Mundial 2026, num dos encontros mais aguardados desta fase da competição. De um lado está a seleção anfitriã, embalada pelo apoio do público e por uma campanha irrepreensível; do outro, uma Inglaterra experiente, apontada desde o início como uma das candidatas ao título.

A seleção mexicana tem sido uma das revelações da prova. Venceu o Grupo A com pleno de vitórias frente à África do Sul, Coreia do Sul e Chéquia, sem sofrer qualquer golo. Nos 16 avos de final voltou a mostrar a sua consistência ao derrotar o Equador por 2-0, graças aos golos de Julián Quiñones e Raúl Jiménez.





A equipa orientada por Javier Aguirre chega assim aos oitavos de final invicta, com oito golos marcados e nenhum sofrido.





A Inglaterra também continua invicta na competição. Os ingleses terminaram no primeiro lugar do Grupo L, depois de vencerem a Croácia e o Panamá e empatarem com o Gana.





Na ronda anterior encontraram mais dificuldades, mas acabaram por ultrapassar a República Democrática do Congo por 2-1. Liderados por Harry Kane e Jude Bellingham, os "Three Lions" procuram regressar às fases decisivas de um Mundial e confirmar o estatuto de favoritos perante um adversário que atuará em casa.





Desta partida vai sair a equipa que vai enfrentar a Noruega, que hoje eliminou o Brasil com um 'bis' de Haaland, tendo ainda Neymar marcado um penalti já nos descontos





O encontro realiza-se no Estádio Cidade do México (Azteca), na Cidade do México, com início marcado para a 01h00 de Portugal Continental.





A FIFA nomeou o experiente Alireza Faghani, árbitro australiano de origem iraniana, para dirigir a partida. Será o último jogo deste Mundial disputado naquele histórico recinto.