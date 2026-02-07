Petit derrotado na estreia

O Estrela da Amadora regressou às vitórias na I Liga ao bater em casa o Santa Clara, por 1-0, em jogo da 21.ª jornada marcado pela estreia de Petit no comando técnico dos açorianos.

O cabo-verdiano Jovane Cabral marcou o único golo do encontro, aos 59 minutos, colocando fim a uma série de quatro partidas sem vencer dos amadorenses e impondo a quarta derrota consecutiva ao Santa Clara, que já foi orientado pelo substituto de Vasco Matos.



A formação da Amadora subiu provisoriamente ao 11.º lugar, com 23 pontos, enquanto os açorianos, que não vencem há oito jornadas, seguem imediatamente acima da zona de despromoção, em 16.º, com 17.