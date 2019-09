O SL Benfica venceu o S. Braga por quatro zero, num jogo em que Pizzi marcou dois golos (25’ penálti e 47’) e os outros dois foram efetuados através de autogolos pelos defesas do Braga (51’ e 73’). A equipa de Bruno Lage precisava de motivação para seguir em frente depois da derrota com o FC Porto e com este resultado volta a conquistar a confiança necessária. O Braga, mesmo jogando em casa, não conseguiu a força anímica para dominar a pressão das ‘àguias’ e após os dois golos marcados, um deles logo no início da segunda parte, deitou por terra as aspirações dos bracarenses. O Benfica com esta vitória junta-se novamente ao FC Porto no segundo lugar da I Liga, com 9 pontos, registando a equipa de Bruno Lage mais golos que os portistas.