Um autogolo de Alexandre Penetra abriu caminho para a vitória folgada da equipa algarvia em Famalicão. Carlinhos, ainda no primeiro tempo, e Aylton Boa Morte fizeram os golos do jogo e deram a vitória clara por 3-0 ao Portimonense, que ascendeu na tabela ao 5.º posto, com 20 pontos e ultrapassou o Sp. Braga, com 19 e menos um jogo. O Famalicão tem 10 pontos.