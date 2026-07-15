A campeã em título Argentina qualificou-se esta quarta-feira para a final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a Inglaterra por 2-1, com reviravolta, na segunda meia-final, em Atlanta, nos Estados Unidos.
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Mundial 2026
Reviravolta Argentina elimina Inglaterra e está na final
Rui Alexandre Mendes - RTP
Num dos capítulos mais dramáticos e emotivos da histórica rivalidade entre as duas nações, a Argentina liderada por Lionel Scaloni esteve em desvantagem durante grande parte da segunda metade, mas a genialidade de Lionel Messi e o instinto matador de Lautaro Martínez ditaram o destino dos três leões.
Após uma primeira parte marcada pelo extremo rigor tático e por duelos muito quentinhos, o nulo desfez-se aos 55 minutos. Numa transição rápida, Anthony Gordon bateu Emiliano Martínez e colocou a Inglaterra na frente do marcador.
A perder, a Argentina assumiu os riscos e empurrou os britânicos para o seu último reduto. A muralha defensiva montada por Thomas Tuchel parecia inexpugnável, até que a classe individual veio ao de cima.
Ao minuto 85, Lionel Messi inventou um passe milimétrico para a entrada da área, onde Enzo Fernández surgiu a rematar colocado, restabelecendo a igualdade.
Pouco depois, ao minuto 90+2, quando o prolongamento parecia inevitável, novo rasgo de Messi isolou Lautaro Martínez. O avançado do Inter de Milão não perdoou na cara de Pickford, assinando o golo da reviravolta.
Na inédita final, marcada para domingo, pelas 15h00 locais (20h00 em Lisboa), no Estádio MetLife, em East Rutherford, a Argentina, que repete as finais de 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 e 2022, defronta a Espanha, que bateu a França por 2-0.