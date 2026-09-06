O Santa Clara goleou em casa o Rio Ave, por 4-0, em jogo da quinta jornada da I Liga, e subiu ao terceiro lugar, com mais um ponto do que o Benfica, que tem um encontro em atraso.
Santa Clara ascende ao terceiro lugar da Liga
Brenner Lucas, aos quatro minutos, Tiago Ribeiro, aos 47, Vinícius Lopes, aos 52, e Fernando, aos 90, marcaram os golos dos açorianos, que chegaram ao intervalo já em vantagem e resolveram o encontro no arranque da segunda parte perante um adversário que mostrou pouca qualidade e ambição e teve falhas fatais.
Com o triunfo, o Santa Clara mantém-se invicto e passa a somar 11 pontos, que lhe dá, à condição, o terceiro lugar do campeonato, enquanto o Rio Ave continua com três, em 14.º lugar, e sofre a segunda goleada consecutiva por 4-0, depois da derrota caseira frente ao Sporting.
Os vila-condenses até criaram o primeiro lance de perigo, com Blesa a rematar para defesa de Lucas França, mas, praticamente na resposta, o Santa Clara chegou ao golo numa jogada coletiva concluída por Brenner, aos quatro minutos, após cruzamento rasteiro de Vinícius Lopes.
A vantagem deu confiança aos açorianos, que exploraram sobretudo a velocidade nas transições e as alas perante um Rio Ave com dificuldades em chegar ao último terço. Brenner voltou a ameaçar aos 14 e 16 minutos, enquanto Diogo Bezerra respondeu com um remate defendido por Lucas França aos 25.
O Santa Clara esteve muito perto de aumentar aos 39 minutos, quando Gonçalo Paciência obrigou Van der Gouw a defender e Brenner, na recarga, acertou no poste, confirmando a superioridade dos insulares antes do intervalo.
Sotiris Silaidopoulos reagiu com três alterações ao intervalo, lançando Sellouki, Pedro Amaral e Clemmensen, mas o Santa Clara voltou a entrar melhor e fez o 2-0 aos 47, com Gonçalo Paciência a servir Tiago Ribeiro para uma finalização de primeira.
No entanto, as mexidas não tiveram tempo de fazer efeito na formação da foz do Ave, porque cinco minutos depois do reatamento, um erro de Gustavo Mancha deixou Vinícius Lopes isolado para o 3-0, praticamente sentenciando um encontro que os açorianos passaram depois a gerir, embora continuassem a criar perigo.
O Rio Ave, sem muito critério nas saídas para o ataque, ainda procurou reduzir pelo reforço Sellouki, que falhou por pouco aos 57 e obrigou Lucas França a intervir aos 74, mas voltou a comprometer aos 90, com Fernando a recuperar a bola perto da área e a fechar o jogo com o 4-0.
(Com Lusa)