Santa Clara vence pela primeira vez e mantém seca do Estoril Praia

O Santa Clara conquistou sábado a primeira vitória na edição de 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, ao impor-se no jogo em atraso da terceira jornada por 1-0 no terreno do Estoril Praia, que ainda não venceu. Gabriel Silva, aos 53 minutos, na conversão de uma grande penalidade, resolveu o jogo, com o primeiro golo dos açorianos na competição, promovendo a formação micaelense ao 10.º lugar, com os mesmos quatro pontos de Nacional e Vitória de Guimarães. O Estoril Praia perdeu pela segunda vez na I Liga e caiu para o 15.º posto, com dois pontos.