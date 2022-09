A rivalidade entre os dois clubes esteve bem presente no relvado. Ricardo Horta falhou um penálti no segundo tempo. Num jogo muito exigente para os intervenientes, incluindo a equipa de arbitragem, a festa bracarense surgiu mesmo no fim, com Vítor Tormenta a marcar o único golo da partida. Com esta vitória, o SC Braga permanece na segunda posição de forma isolada, com 13 pontos, a dois do líder Benfica. O Vitória de Guimarães somou a terceira derrota seguida e está em nono, com seis pontos.