O Sporting venceu o Vitória de Setúbal por 1-0, em Alvalade, no arranque na jornada dois da I Liga de futebol. O golo foi marcado de penálti por Bas Dost perto do final da partida. Os "leões" arrancaram um triunfo suado a uma equipa sadina bem organizada no terreno de jogo. O holandês Bas Dost, melhor marcador da última edição do campeonato, estreou-se a marcar esta temporada, ao converter a grande penalidade, a quatro minutos dos 90. Com este triunfo, os 'leões' passam a somar os seis pontos possíveis em duas rondas, enquanto o Vitória de Setúbal se mantém com um ponto.