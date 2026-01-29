Sporting de Braga apura-se para os oitavos da Liga Europa

Na visita aos Países Baixos, os minhotos somaram o segundo empate na competição e terminaram a fase de liga no sexto lugar, com 17 pontos, em igualdade com outras três equipas, entre as quais o FC Porto, quinto.



Desta forma, a formação ‘arsenalista’ garantiu automaticamente uma vaga nos oitavos de final da Liga Europa pela sexta vez na sua história, depois de 2006/07, 2008/09, ambas ainda sob a designação de Taça UEFA, 2010/11, 2015/16 e 2021/22.



Nos ‘oitavos’, o Sporting de Braga defrontará os alemães do Estugarda (11.º classificados), os húngaros do Ferencváros (12.º), os escoceses do Celtic (21.º) ou os búlgaros do Ludogorets (22.º), sendo que só conhecerá o adversário no sorteio de 27 de fevereiro, depois do play-off.



Os jogos dos oitavos de final estão marcados para 12 e 19 de março, sendo certo que o conjunto ‘arsenalista’ vai disputar a primeira mão fora e a segunda no Minho.