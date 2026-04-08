Sporting de Braga e Betis empatam na pedreira

Grillitsch colocou os minhotos na frente, logo aos cinco minutos, mas Cucho Hernández, convertendo uma grande penalidade, empatou para os espanhóis (61), deixando o acesso às meias-finais em aberto e para decidir na próxima quinta-feira (16 de abril), em Sevilha.



Em relação ao último 'onze' titular, Carlos Vicens deixou no banco João Moutinho e Fran Navarro, apostando em Grillitsch e Diego Rodrigues.



O Sporting de Braga entrou muito bem na partida e, logo aos três minutos, Ricardo Horta concluiu já com pouca força uma jogada de combinação com Gabri Martínez e Pau Victor, rematando fraco e à figura do guarda-redes contrário.



O lance seria prenúncio do golo inaugural, com Grillitsch a marcar de calcanhar, após canto cobrado por Diego Rodrigues da direita (05).



Carlos Vicens foi forçado a mexer na equipa muito cedo porque Diego Rodrigues se lesionou após uma entrada dura de Amrabat minutos antes – entrou João Moutinho (18).



O Betis ameaçava de bola parada e, aos 24 minutos, esteve mesmo perto de empatar, mas o cabeceamento de Bartra foi ao poste.



Dois minutos depois, a equipa andaluza voltou a criar muito perigo, agora num rápido contra-ataque conduzido por Cucho Hernández que Ezzalzouli concluiu, mas Hornicek foi rápido a sair da baliza e tapou bem o ângulo.



O Sporting de Braga era cauteloso nas saídas para o ataque e, aos 32 minutos, Gabri Martínez preferiu adornar a assistência de Ricardo Horta do que rematar de primeira e gorou uma boa ocasião para visar a baliza adversária.



O Betis tomou conta do jogo e, aos 37 minutos, Cucho Hernández, de cabeça, obrigou Hornicek a uma grande defesa.



O Sporting de Braga respondeu com duas boas jogadas coletivas em cima do intervalo, mas o remate de João Moutinho (45+1) e Pau Victor (45+2) não tiveram sucesso.



O internacional brasileiro Antony, a ‘estrela’ do Betis, que foi poupado por não estar a 100 por cento fisicamente, foi aposta na reabertura da segunda parte, mas foi o Sporting de Braga que entrou melhor neste período, mais agressivo e a impor o seu jogo.



Aos 56 minutos, Grillitsch rematou de fora da área obrigando a defesa difícil de Pau López, mas seria o Betis a marcar, num penálti após abordagem pouco prudente de Gorby.



O médio francês tentou um corte de 'carrinho' e derrubou Ezzalzouli na área e, na respetiva conversão da grande penalidade, Cucho Hernández fez o empate (61).



Carlos Vicens fez uma dupla substituição aos 77 minutos, retirando Gabri Martínez e Ricardo Horta e lançando Dorgeles e Fran Navarro, mas o futebol de muitas trocas de bola, mas poucas aproximações à baliza contrária mereceu alguns assobios dos adeptos bracarenses.



O técnico espanhol fez entrar outros dois jogadores de uma assentada no Sporting de Braga, reforçando o meio-campo com Moscardo e Tiknaz (saíram Grillitsch e Pau Victor, 84), mas foi o Betis e ficar mais perto do segundo, num remate muito perigoso de Antony já no período de compensação (90+1).



Nota ainda para a saída de Niakaté, lesionado, mesmo no final (90+4).



c/Lusa