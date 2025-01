Sporting vence no terreno do Rio Ave e segura liderança da I Liga

O Sporting segurou sábado a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-0 no reduto do Rio Ave, que ainda não tinha perdido em casa, em encontro da 18.ª jornada, a primeira da segunda volta. Aderllan Santos, aos três minutos, na própria baliza, Morten Hjulmand, aos 23, de penálti, e Viktor Gyökeres, aos 88, para o seu 22.º golo na prova, selaram o primeiro triunfo fora dos leões no pós Ruben Amorim, após uma derrota e dois empates. Na classificação, o onze de Rui Borges passou a somar 44 pontos, contra 41 do Benfica (4-0 ao Famalicão, na sexta-feira), e 40 do FC Porto, que joga no domingo em Barcelos, enquanto o Rio Ave manteve-se com 20 e caiu, para já, no 11.º lugar.