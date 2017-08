Está feito. O Sporting cumpriu positivamente este play-off da Liga dos Campeões ao vencer claramente o Steaua por 5-1, em Bucareste, após o nulo em Alvalade, e estará quinta-feira entre as equipas sorteadas na fase de grupos da competição. Na Arena de Bucareste, o Sporting chegou ao intervalo com um empate a uma bola, mas na segunda metade do encontro, os 'leões' impuseram-se e, no espaço de cinco minutos, marcaram por duas vezes, deixando os romenos sem forças para lutarem nesta qualificação. Doumbia foi a jogo logo de início e foi ele o autor do primeiro golo aos 13 minutos. Aos 20 surgiu o golo do Steaua por Júnior Maranhão. Aos 60 marcou Marcos Acuña, após um excelente passe de Bruno Fernandes, e quatro minutos depois, Gelson Martins deu a tranquilidade aos adeptos. Ainda faltava Bas Dost, entrou na segunda parte e fez o gosto ao pé, com o 4º golo, decorria o minuto 75. A finalizar, Battaglia ainda fez o quinto aos 87. Portugal garante assim a presença de três clubes na prestigiada prova da UEFA, um apuramento que garante para Alvalade, e no imediato, uma receita de quase 15 milhões de euros. (Foto: EPA)