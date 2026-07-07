Suíça - Colômbia

A Colômbia, que venceu o Grupo K da fase de grupos, vai em busca da segunda presença nos quartos de final, fase à qual chegou em 2014, ‘tombando’ face ao Brasil, com uma derrota por 2-1.



Os ‘cafeteros’ chegaram a esta fase depois de eliminar nos ’16 avos’ o Gana, orientado pelo treinador português Carlos Queiroz, com um triunfo por 1-0, selado com um golo madrugador de Jhon Arias, aos 14 minutos.



A Suíça já esteve três vezes nos ‘quartos’, mas não os atinge desde a ‘longínqua’ edição de 1954, em que ‘saltou’ da fase de grupos diretamente para essa fase da prova, sendo eliminada com uma inusitada derrota com a Áustria por 7-5.



Os helvéticos venceram o Grupo B da primeira fase, à frente do coanfitrião Canadá, da Bósnia-Herzegonina e do Qatar, e, na primeira fase a eliminar, bateram sem dificuldades a Argélia por 2-0, com tentos de Breel Embolo e Dan Ndoye.