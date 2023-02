Os 'dragões', segundos da tabela, pressionam o Benfica, com mais uma vitória. A equipa de Vila do Conde foi atrevida neste jogo e quase garantia o empate ao intervalo, não fosse Toni Martínez a desfazer o 0-0 e marcar em cima do descanso o 1-0. O FC Porto venceu com serviços mínimos mas garantiu a aproximação ao líder Benfica, que apenas joga na segunda-feira. FC porto tem 51 pontos e o Benfica 53.