Uruguai cai diante da Espanha com erro de Muslera

A Espanha venceu o Uruguai por 1-0, no Estádio Akron, no México, em jogo da última jornada do Grupo H do Campeonato do Mundo de 2026, e apurou-se para os 16 avos de final da competição.

O único golo da partida foi marcado por Álex Baena aos 42 minutos do primeiro tempo. O lance surgiu após um remate dentro da área que resultou numa falha grave, num "frango", do guarda-redes uruguaio Fernando Muslera. Devido ao erro, Muslera acabou substituído por Sergio Rochet logo no intervalo pelo técnico Marcelo Bielsa.



Na segunda parte, o Uruguai tentou reagir, mas demonstrou dificuldades de criação e de chegar com algum perigo à baliza espanhola. O médio Federico Valverde foi substituído e demonstrou forte irritação, e nos descontos da partida, Agustín Canobbio foi expulso com cartão vermelho direto.

