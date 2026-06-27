Uruguai - Espanha

Espanha e Uruguai defrontam-se, no Estádio Akron, México, na terceira e última jornada do Grupo H do Campeonato do Mundo de 2026.

A Espanha lidera a tabela após golear a Arábia Saudita (4-0) e empatar o jogo anterior. Precisa apenas de um empate para assegurar o primeiro lugar do grupo.



O Uruguai soma dois empates frente à Arábia Saudita (1-1) e Cabo Verde (2-2). A seleção orientada por Marcelo Bielsa precisa obrigatoriamente de vencer para garantir a qualificação direta sem depender de terceiros.

