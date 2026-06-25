Vitória épica do Equador sobre a Alemanha

Os mais de 80000 espetadores que encheram as bancadas em Nova Jérsia assistiram a um dos melhores jogos desta edição, não só pela emoção da reviravolta equatoriana, mas também pela velocidade e vigor que foram exibidos no relvado do Estádio MetLife.



A formação sul-americana agarrou uma vaga na próxima fase enquanto uma das melhores terceiras classificadas, com quatro pontos, seguindo em frente com os germânicos, que já tinha o primeiro posto garantido antes da partida, e a Costa do Marfim, segunda colocada, que termina em segundo, com os mesmos seis pontos da ‘mannschaft’, após superar Curaçau (2-0).



Quando a árbitra Tori Penso ‘ignorou’ uma falta atacante que originou o golo de Sané, logo aos dois minutos, outra qualquer seleção teria provavelmente claudicado, mas o Equador não se atemorizou e empatou aos nove, por Angulo, que formou um trio de perigosos ‘serpenteantes’ com Yeboah e o ex-sportinguista Gonzalo Plata.



Os equatorianos tomaram conta do jogo, revelaram-se agressivos na recuperação de bola e jogaram no meio-campo germânico, sem receios, deixando a tetracampeã mundial entorpecida na reação e com algumas debilidades expostas.



De tal forma que, no segundo tempo, à exceção de um lance em que Sané poderia ter ‘bisado’ na ‘cara’ do guarda-redes Galindez, foi o Equador que, após ‘deslizes’ nos dois primeiros jogos no grupo, mostrou a capacidade que lhe era reconhecida à entrada para este Mundial e atemorizou a ‘mannschaft’ com oportunidades do experiente Enner Valencia, de Plata e de Kevin Rodríguez.



Ninguém ficou surpreendido quando Plata se esquivou na área na marcação de um canto e se antecipou a Neuer para fixar um resultado que permite à seleção comandada por Sebastián Beccacece apurar-se pela segunda vez para a fase a eliminar de um Mundial, tal como tinha acontecido em 2006 – curiosamente, também nessa altura integrou o grupo da então anfitriã Alemanha.



Jogo no Estádio MetLife, em East Rutherford, nos Estados Unidos.



Equador – Alemanha, 2-1



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Sané, 02 minutos.



1-1, Angulo, 09.



2-1, Plata, 77.



Equipas:



- Equador: Galindez, Franco (Preciado, 64), Ordóñez, Pacho, Hincapié (Estupiñán, 71), Yeboah (Torres, 85), Vite, Moisés Caicedo, Angulo (Jordy Caicedo, 85), Plata e Enner Valencia (Kevin Rodríguez, 64).



Selecionador: Sebastián Beccacece.



- Alemanha: Neuer, Kimmich (Thiaw, 60), Rüdiger, Tah, Raum, Pavlovic (Stiller, 46), Nmecha (Beier, 64), Sané, Musiala, Wirtz (Gross, 73) e Havertz (Undav, 60).



Selecionador: Julian Nagelsmann.





Árbitra: Tori Penso (Estados Unidos).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Hincapié (43), Pavlovic (44), Franco (50) e Plata (89).



Assistência: 80.663 espectadores.









(Com Lusa)



