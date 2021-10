O Benfica suou para sair de Vizela com um triunfo que só chegou no oitavo minuto dos descontos por intermédio de Rafa, autor do único golo da partida. Disputada a 9.ª ronda do campeonato, a equipa liderada por Jorge Jesus mantém-se no comando, dois pontos à frente de FC Porto e Sporting.



