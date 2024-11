Associação Portuguesa de Bancos ameaça acabar com taxa fixa no crédito à habitação

Essas comissões que os bancos cobram pelo reembolso antecipado podem vir a ser permanentemente reduzidas ou mesmo eliminadas se alguma das propostas de alteração ao Orçamento do Estado forem aprovadas.



Em resposta, a Associação Portuguesa de Bancos enviou para a Assembleia da República um parecer que afirma que limitar ou proibir estas comissões poderá levar a banca a deixar de conceder empréstimos à habitação com taxa fixa ou mista.



Esta modalidade representa a larga maioria dos novos créditos.



Em causa estão os casos em que alguém paga antecipadamente um empréstimo e é normalmente obrigado a pagar uma comissão ao banco.



A proposta do PS prevê a eliminação permanente das comissões, seja um empréstimo com taxa fixa ou variável.



A proposta do Chega propõe limitar as comissões a 0,5% do valor que é amortizado.