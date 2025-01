Banco Central da Suécia desce taxa diretora em 0,25 pontos para 2,25%

Esta é a sexta redução das taxas desde maio de 2024 e representa uma diminuição acumulada de 1,75 pontos.

O Riksbank explicou que a pressão inflacionista é "consistente" com uma inflação de cerca de 2% e que a atividade económica é "fraca", embora haja sinais de uma "retoma".

A direção executiva do Riksbank mantém a previsão de dezembro passado de um corte das taxas no primeiro semestre de 2025, mas avisou que está preparada para agir "se as perspetivas da inflação e da atividade económica se alterarem".

"Há uma série de fatores que podem afetar a evolução económica e também a política de taxas. Existe uma incerteza particular no estrangeiro, por exemplo no que diz respeito à política económica nos Estados Unidos e na Europa e às tensões geopolíticas", afirmou o Riksbank.

O banco central sueco alerta também para os riscos relacionados com a recuperação da economia nacional e a taxa de câmbio da coroa.