Grupo hoteleiro espanhol Barceló aposta na expansão da Madeira para o continente

Em entrevista à agência Lusa, o diretor do Barceló Hotel Group para a Madeira e Cabo Verde, Julio Barrientos, referiu que os novos projetos "ainda estão a ser estudados", mas avançou que "Portugal continental é um alvo importante, com enfoque em Lisboa, Porto e Algarve".

"O grupo está focado na entrada em Portugal Continental, sendo este um objetivo prioritário, mas não descartamos qualquer outro projeto na ilha [da Madeira]", afirmou.

Recentemente, o Barceló Hotel Group anunciou um investimento de 50 milhões de euros na Madeira, que inclui o já inaugurado hotel de cinco estrelas Barceló Funchal Oldtown (resultado da reabilitação de seis edifícios na baixa do Funchal), a compra de um terreno para construção de um hotel na zona do Mercado dos Lavradores, no centro histórico do Funchal, e a aquisição e remodelação da antiga Quinta das Vistas Palace Gardens.

Com a incorporação destes novos alojamentos, o Barceló Hotel Group reforça a sua presença na ilha da Madeira, onde já geria o hotel Allegro Madeira, uma unidade de quatro estrelas localizada a poucos minutos do centro do Funchal.

Anteriormente conhecido como Quinta das Vistas Palace Gardens, o agora hotel Quinta Funchal Palace Garden estará em operação até que seja aprovado o projeto definitivo de reabilitação do edifício, encerrando então portas com vista à sua "completa renovação".

O objetivo do grupo hoteleiro Barceló é reposicionar este edifício emblemático e torná-lo "num dos melhores hotéis cinco estrelas do Funchal", com abertura prevista para 2026 e comercialização sob a marca Royal Hideaway.

Já o novo hotel de quatro estrelas junto ao Mercado dos Lavradores tem inauguração prevista para o final de 2025 e será operado com a marca Occidental.

Segundo avançou à Lusa Julio Barrientos, esta nova infraestrutura hoteleira será construída num terreno para onde estava já projetado um hotel, do qual apenas foi concluído o parque de estacionamento: "É um hotel inacabado, apenas foi concluído o parque de estacionamento, sobre o qual será construído o hotel, o que obviamente favorecerá a reabilitação da envolvente", explicou.

Na sequência do investimento de 50 milhões de euros na Madeira, o grupo -- que em 2023 obteve um lucro consolidado de 193,9 milhões de euros e faturou 6.700 milhões -- prevê a criação de mais de 300 empregos diretos e indiretos na ilha, onde passará a operar com quatro hotéis e as suas quatro marcas: Royal Hideaway Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resort e Allegro Hotels.

O Barceló Hotel Group é a divisão hoteleira do grupo turístico Barceló, fundado em 1931 em Maiorca, Espanha, e que emprega mais de 38.000 colaboradores.

Atualmente, reclama um lugar entre as 30 maiores cadeias hoteleiras do mundo em número de quartos, com mais de 300 hotéis e 65.000 quartos em 30 países, comercializados sob quatro marcas: Royal Hideaway Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts e Allegro Hotels.

Também faz parte do grupo Crestline Hotels & Resorts, uma empresa hoteleira independente com 130 estabelecimentos nos EUA.