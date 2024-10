Processo BES. Ricardo Salgado obrigado a apresentar-se na primeira sessão do julgamento

Na decisão conhecida hoje a juíza do Tribunal Central Criminal de Lisboa considera relevar o contacto com todos os arguidos no início do julgamento. Incluindo Ricardo Salgado, para que seja identificado.





Feito o pedido, o tribunal recusou o desejo da defesa do ex-banqueiro de ser dispensado de comparecer no julgamento do Processo BES/GES: "O Tribunal considera curial tomar contacto com todos os arguidos e, bem assim, com o arguido Ricardo Salgado, designadamente para efeitos de proceder à sua identificação e de conhecer a sua vontade".





É esta a resposta da juíza Helena Susano ao requerimento da defesa de Ricardo Salgado, que invocou a evolução desfavorável da doença de Alzheimer diagnosticada ao ex-banqueiro.



Nesse requerimento, a defesa cita o relatório mais recente do médico que acompanha Ricardo Salgado, com data de 27 de setembro, sublinhando que este "não apresenta capacidade cognitiva para participar de forma competente em qualquer sessão judicial e que a simples presença física num ambiente de tribunal pode gerar um agravamento dos sintomas da doença".







O julgamento do Processo BES/GES tem início na próxima terça-feira, 15 de outubro, no Campus da Justiça, em Lisboa.









c/ Lusa