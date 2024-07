Guarda-redes campeão europeu Unai Simón vai ser operado ao pulso

O guarda-redes Unai Simón, que no domingo se sagrou campeão europeu de futebol com a seleção espanhola, vai ser operado na quinta-feira ao pulso direito, informou hoje o seu clube, o Athletic Bilbau.

"Unai tem uma instabilidade no ligamento escafóide da mão", refere, numa nota, o clube no qual o guardião, de 27 anos, alinha desde os escalões de formação.



O emblema de Bilbau referiu ainda que o guarda-redes, que deverá estar indisponível nas primeiras jornadas da Liga espanhola, vai ser operado no Hospital de La Luz, em Madrid.



Em meados de junho, durante uma conferência de imprensa realizada durante o Euro2024, Unai Simón anunciou que iria ser operado à mão, depois da competição, que a Espanha conquistou no domingo, pela quarta vez no seu historial.



A seleção espanhola sagrou-se campeã europeia ao vencer em Berlim a Inglaterra, por 2-1, repetindo os títulos conquistados em 1964, 2008 e 2012.