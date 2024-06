Baggio e família sequestrados durante 40 minutos

De acordo com o jornal Corriere della Será, Roberto Baggio, de 57 anos, ficou ferido, ao ser atingido pelo cano de uma arma, durante o assalto à sua casa em Altavilla Vicentina, em Vicenza, no norte do país.



O assalto seguido de sequestro começou às 21h00 em Lisboa, quando o Bola de Ouro de 1993 assistia pela televisão ao jogo do Campeonato da Europa e um grupo de pelo menos cinco pessoas, todas armadas, entrou na vivenda.



"Il Codino" enfrentou um deles e, nessa confrontação, um dos assaltantes atingiu-o na cara com o cano da arma, provocando-lhe uma ferida profunda, ao que, de seguida, o antigo internacional italiano e a sua família foram fechados na sua casa.



Enquanto isso, os assaltantes empreenderam o assalto, levando valores como relógios, joias e dinheiro, ainda não quantificado, até que Baggio deu conta da saída, arrombando uma porta e chamando as autoridades, que ficaram com as imagens da videovigilância.



O antigo jogador de Juventus, AC Milan e Inter Milão, entre outros, foi transportado a um hospital, onde foi suturado.