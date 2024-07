Euro2024. Espanha e França lutam por um lugar na final

Nas meias-finais, a Espanha tem três baixas, de três jogadores titulares com os germânicos, face aos castigos de Carvajal e Le Normand e à lesão de Pedri, que não poderá jogar mais no Euro2024, enquanto a França tem a equipa na máxima força.



O encontro entre Espanha e França tem início agendado para as 20h00 em Lisboa, no Allianz Arena, em Munique, e será arbitrado pelo esloveno Slavko Vincic.







Espanha...





A equipa de Luis de la Fuente é a única seleção na Euro2024 que só conseguiu vitórias até agora. No jogo anterior, no entanto, foi necessário jogar o tempo extra para avançar para a próxima fase, mas tudo terminou com sucesso para os espanhóis.





Além disso, a "fúria roja" é a equipa mais produtiva deste torneio (11 golos), realizou mais remates (102) e é a líder em número de recuperações de bola (230). Luis de la Fuente elogiou os seus jogadores após a última vitória, mas também ressaltou que sempre há espaço para melhorias.





França...





O treinador gaulês Didier Deschamps leva sua equipa, de novo, a uma fase adiantada da competição.





"Agora estamos na semifinal, mas isso não é algo que devemos considerar garantido, mesmo que já estejamos acostumados a isso. Agora vamos em busca da vitória", disse o treinador principal dos "Blues".





Os franceses ainda não marcaram um único golo em jogo – Mbappé marcou de pênalti, e em outras duas partidas os adversários ajudaram a marcar os golos da França – golos contra do austríaco Weber e do belga Vertonghen.







Histórico...





Os espanhóis, campeões em 1964, 2008 e 2012, estão nas meias-finais pela sexta vez – e segunda consecutiva –, depois de nos "quartos" se terem imposto à equipa da casa no prolongamento, por 2-1, com o golo decisivo de Mikel Merino, aos 119 minutos.Já os franceses, vencedores em 1984 (precisamente contra Espanha, em casa) e 2000, impuseram-se à seleção portuguesa, graças ao maior acerto no desempate por grandes penalidades (5-3), em que foram 100% eficazes e garantiram a passagem, após o empate 0-0 no final do prolongamento.As duas formações voltam a defrontar-se quase três anos volvidos sobre a decisão da Liga das Nações de 2021, em que os gauleses ganharam por 2-1, num jogo decidido com um golo de Kylian Mbappé, aos 80 minutos.A outra meia-final do Euro2024 está marcada para quarta-feira, entre Países Baixos, campeões em 1988, e Inglaterra, em Dortmund.A final do Campeonato da Europa joga-se no domingo, no Estádio Olímpico de Berlim.