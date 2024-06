Euro2024. França e Espanha ganham em testes fáceis

A atual vice-campeã do mundo e campeã em 2018 recebeu o Luxemburgo, em Metz, e venceu tranquilamente por 3-0, sem forçar muito o ritmo, com golos de Randal Kolo Muani, Jonathan Clauss e Bradley Barcola, aos 43, 70 e 85 minutos, respetivamente.



Com tantas opções para o ataque, Didier Deschamps teve que colocar Antoine Griezmann numa posição mais recuada para poder conciliar três atacantes como Kylian Mbappe, que fez a assistência para o primeiro golo, Thuram e Kolo Muani.



A França integra o grupo D do Euro2024, juntamente com a Polónia, a Áustria e os Países Baixos, com a curiosidade de a seleção neerlandesa ter garantido o apuramento, como segunda classificada, no mesmo grupo da seleção gaulesa na fase de qualificação.



Por seu lado, a Espanha, outra das favoritas, goleou Andorra por 5-0, também em registo de treino, com um golo de Ayoze Perez a abrir o marcador, aos 24 minutos, um "hat-trick" do médio da Real Sociedad Mikel Oyarzabal, aos 53, 66 e 73, e outro do avançado do FC Barcelona Ferran Torres, que foi titular, aos 81.



A Espanha vai disputar a fase final integrada no Grupo B, juntamente com Itália, Croácia e Albânia.