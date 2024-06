Euro2024. Tiago Martins será VAR no Escócia-Hungria

O árbitro português Tiago Martins vai estar, no domingo, no videoárbitro (VAR) do jogo entre a Escócia e a Hungria, do Grupo A do Euro2024 de futebol, que será dirigido pelo argentino Facundo Tello, anunciou a UEFA.

Em Estugarda, na derradeira jornada do Grupo A, Tiago Martins estará no VAR acompanhado pelos espanhóis Alejandro Hernández e Juan Martinéz Munuera.



A equipa de arbitragem é liderada pelo argentino Facundo Tello, que será auxiliado pelos compatriotas Gabriel Chade e Ezequiel Brailovsky, e terá como quarto árbitro o norueguês Espen Eskas.



A participação do árbitro argentino, que na terça-feira dirigiu o Turquia-Geórgia (3-1), do agrupamento de Portugal, no Euro2024 deve-se a um acordo de cooperação entre a UEFA e a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).



Facundo Tello marcou presença no Mundial Qatar2022, tendo dirigido o jogo da seleção portuguesa frente a Marrocos, que marcou a despedida da equipa das quinas nos quartos de final da competição (derrota por 1-0), depois de já ter apitado o encontro com a Coreia do Sul (derrota por 2-1), da fase de grupos.