Marfinense Amad Diallo renova contrato com Manchester United até 2030

O futebolista costa-marfinense Amad Diallo prolongou o vínculo com os ingleses do Manchester United, até 30 de junho de 2030, anunciou hoje o emblema treinado pelo português Ruben Amorim.

Opção em 28 encontros oficiais até ao momento na presente temporada, tendo anotado seis golos e sete assistências, o extremo, de 22 anos, falou dos “momentos incríveis” com as cores do atual 13.º colocado da Premier League, pelo qual quer “fazer história”.



“Estou muito orgulhoso de ter assinado este novo contrato. Já tive alguns momentos incríveis com este clube, mas há muito mais para vir. Tenho grandes ambições no jogo e quero fazer história no Manchester United”, referiu o colega de equipa dos lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes, citado pelos ‘red devils’.